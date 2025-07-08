Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками про лівого захисника клубу.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підтвердив трансфер лівого захисника Тео Ернандеса, на місце якого сватають українця Олександра Зінченка.

"Я дуже радий, що Майк Меньян вирішив залишитися – він капітан і один із найкращих воротарів у Європі.

Також радий, що залишився Леау – він проведе чудовий сезон. Вірю, що Рафа зараз більш відповідальний як людина, і є всі передумови для того, щоб ми виступили добре.

Тео Ернандес зробив інший вибір, і я бажаю йому всього найкращого", — наводить слова Алегрі сайт Джанлуки Ді Марціо.

Раніше Аллегрі розповів про мету "россонері" на найближчий сезон.