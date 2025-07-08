Наставник "россонері" поділився своїми думками про лівого захисника клубу.
Тео Ернандес, Getty Images
08 липня 2025, 07:15
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підтвердив трансфер лівого захисника Тео Ернандеса, на місце якого сватають українця Олександра Зінченка.
"Я дуже радий, що Майк Меньян вирішив залишитися – він капітан і один із найкращих воротарів у Європі.
Також радий, що залишився Леау – він проведе чудовий сезон. Вірю, що Рафа зараз більш відповідальний як людина, і є всі передумови для того, щоб ми виступили добре.
Тео Ернандес зробив інший вибір, і я бажаю йому всього найкращого", — наводить слова Алегрі сайт Джанлуки Ді Марціо.
Раніше Аллегрі розповів про мету "россонері" на найближчий сезон.