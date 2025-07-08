Італія

Іспанський клуб запропонував за хавбека вісім мільйонів євро.

Півзахисник міланського Інтера Кріст'ян Асллані може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного албанця зацікавлений Бетіс, який запропонував за футболіста вісім мільйонів євро, але отримав відмову.

Минулого сезону Асллані провів 39 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко відпустив Рікельме до Бетіса.