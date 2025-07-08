Італія

Сума трансферу оцінюється у 30 мільйонів євро.

Півзахисник Палмейраса Річард Ріос може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного колумбійця зацікавлені два італійські клуби — Інтер та Рома.

Також наголошується, що керівництво бразильського клубу вимагає за свого футболіста близько 30 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ріос провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі.