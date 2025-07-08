Італія

Римський клуб зберіг традиційні кольори.

Рома на своєму офіційному сайті презентувала новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.

Основний комплект форми "вовків" виконаний у традиційних червоно-жовтих кольорах.

"У новому домашньому комплекті використані відтінки жовтого і червоного, що стали знаменитими на футболках початку 90 років, а дизайн нагадує наші найкультовіші футболки adidas. Це злиття традицій і сучасності, покликане розпалити пристрасть вболівальників Роми, віддати шану минулому клубу та переосмислити найпопулярніші риси футболок, створених для Роми компанією Adidas", — сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, у складі Роми виступає український форвард Артем Довбик, який минулого сезону провів 45 матчів, забив 17 голів та віддав чотири асисти.

За підсумками минулого сезону Рома посіла п'яте місце у Серії А.