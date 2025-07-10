Деталі контракту офіційно не повідомляються.
Чіро Іммобіле, ФК Болонья
10 липня 2025, 20:00
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Чіро Іммобіле.
Деталі угоди з 35-річним італійцем не розголошуються, але відомо, що він був вільним агентом після відходу з Бешикташа на початку цього місяця.
За даними інсайдера Ніколо Скіри, контракт футболіста розрахований до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Чіро зароблятиме два мільйони євро за сезон.
Минулого сезону Іммобіле провів 41 матч, у яких забив 19 голів та віддав чотири гольові передачі.