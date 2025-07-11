Італія

Гравець Брюгге визначився зі своїм пріоритетом, попри щедру пропозицію від конкурента.

Ардон Яшарі близький до переходу в Мілан, відхиливши варіант з Інтером.

Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, бельгійський Брюгге отримав пропозицію у розмірі близько 30 мільйонів євро від міланського Інтера, однак сам футболіст категорично відмовився вести переговори з клубом.

22-річний швейцарець твердо налаштований продовжити кар’єру саме у складі Мілана, і жодні альтернативи його не цікавлять. Така позиція гравця фактично робить трансфер в інший клуб неможливим, навіть попри фінансово вигідні умови для Брюгге.

У сезоні-2024/25 Яшарі провів 52 матчі у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що у підписанні гравця збірної Шотландії також зацікавлена дортмундська Боруссія.