Гравець Брюгге визначився зі своїм пріоритетом, попри щедру пропозицію від конкурента.
Ардон Яшарі, GETTY IMAGES
11 липня 2025, 12:56
Ардон Яшарі близький до переходу в Мілан, відхиливши варіант з Інтером.
Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, бельгійський Брюгге отримав пропозицію у розмірі близько 30 мільйонів євро від міланського Інтера, однак сам футболіст категорично відмовився вести переговори з клубом.
22-річний швейцарець твердо налаштований продовжити кар’єру саме у складі Мілана, і жодні альтернативи його не цікавлять. Така позиція гравця фактично робить трансфер в інший клуб неможливим, навіть попри фінансово вигідні умови для Брюгге.
У сезоні-2024/25 Яшарі провів 52 матчі у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та шістьма асистами.
Раніше повідомлялося, що у підписанні гравця збірної Шотландії також зацікавлена дортмундська Боруссія.