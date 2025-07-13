Італія

Керманич намагається перезапустити кар’єру.

Колишній італійський захисник Массімо Оддо завершив професійну кар’єру футболіста ще в 2012 році, після чого взявся опановувати тренерську діяльність.

За цей час нині вже 49-річний фахівець устиг набратись досвіду в роботі з молодіжними командами Дженоа та Пескари, а також на чолі "дорослих" колективів "дельфінів", Удінезе, Кротоне Перуджі, Падови, СПАЛа, і нині працює з юнаками у Milan Futuro.

Піврічний досвід співпраці "россонері" з їхнім колишнім футболістом у його новій ролі виявився позитивним, і Мілан у підсумку оголосив про продовження з ним контракту до 2027 року.

Також було підтверджено кандидатури помічника тренера Марчелло Донателлі та технічних асистентів Мауро Тассотті та Валеріо Бранді.