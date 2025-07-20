Італія

Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями від перших тренувань з римським клубом.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував старт підготовки римського клубу до нового сезону, а також розповів про пошкодження українського форварда Артема Довбика.

"Я трохи хвилююся. Були деякі труднощі з трансферами, ми відстаємо від графіка, і тепер нам треба надолужити втрачене. За таких обставин це непросто. Я чекаю на посилення, тому що власники висловили свою готовність.

Нам треба прискоритись. Ми знаємо гравців, яких хочемо підписати: всі вони молоді, живі та сильні. Я впевнений, що клуб наполегливо працює над тим, щоб заповнити прогалини, і що Массара наполегливо працює над дотриманням графіка. Я розумію вимоги трансферного вікна, але чемпіонат починається за місяць.

Дібала ще не демонструє найкращих результатів, але він подав мені добрі сигнали. Всі дали мені ці сигнали, і враження були гарними. Також знадобиться трохи часу, щоб знову побачити на полі Пеллегріні, тоді як Довбик просто страждає від розтягування м'язів і тренуватиметься у вівторок", — наводить слова Гасперіні La Gazetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Фламенгу прийняв пропозицію Роми щодо флангового захисника.