Італія

Сума трансферу становила 30 мільйонів євро.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником Болоньї Семом Беукемою.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, угода з 26-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.

Сума трансферу футболіста склала 30 мільйонів євро, а сам гравець зароблятиме три мільйони євро за сезон.

Минулого сезону Беукема провів 47 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Осімген переходить в Галатасарай.