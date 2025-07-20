Сума трансферу становила 30 мільйонів євро.
Сем Беукема, Getty Images
20 липня 2025, 23:55
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником Болоньї Семом Беукемою.
За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, угода з 26-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.
Сума трансферу футболіста склала 30 мільйонів євро, а сам гравець зароблятиме три мільйони євро за сезон.
Минулого сезону Беукема провів 47 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Осімген переходить в Галатасарай.