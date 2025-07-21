Італія

Після 30 місяців відсторонення функціонер може повернутися до роботи у футболі на міжнародному рівні.

20 липня завершилася тривала дискваліфікація італійського футбольного менеджера Фабіо Паратічі, який відомий своєю роботою у структурах Ювентуса та Тоттенгема. Таким чином, 51-річний функціонер офіційно отримав дозвіл на повернення до футбольної діяльності.

Паратічі був усунений від роботи у січні 2023 року за рішенням Федерації футболу Італії у межах гучної справи щодо фінансових порушень з боку Ювентуса. Через кілька місяців, у березні того ж року, ФІФА поширила санкцію на глобальний рівень, що забороняло Паратічі працювати в будь-якій футбольній структурі світу.

Тепер, після відбуття 30-місячного терміну, Паратічі знову відкритий до нових викликів у футбольному менеджменті. Очікується, що найближчим часом він може повернутися до роботи в одному з європейських клубів, оскільки його досвід і зв’язки все ще високо цінуються на ринку.

Раніше повідомлялося, що Мілан визначився з пріоритетними кандидатами на посаду спортивного директора.