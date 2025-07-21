"Вовки" підсилюють правий фланг оборони/атаки.
Веслі Франса, getty images
21 липня 2025, 19:26
Римська Рома домовилася про перехід правого латераля бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, римляни заплатять "урубу" 25 мільйонів євро. До того ж в угоді передбачені додаткові 5 мільйонів євро у вигляді різноманітних бонусів.
Зазначається, що сам 21-річний гравець вже поголив особистий контракт з Ромою терміном на п'ять років. Трансфер буде офіційно затверджено після того, як бразильський клуб знайде заміну Веслі.
У поточному сезоні Веслі Франса відіграв за Фламенгу 27 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Рома посилила склад хавбеком Ланса.