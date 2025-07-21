Італія

Нейл Ель-Айнауї став одноклубником українця Артема Довбика.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Ланса Нейлом Ель-Айнауї.

Угода з 24-річним марокканцем французького походження розрахована до літа 2030 року.

Сума трансферу футболіста склала 23 мільйони євро і ще два мільйони у якості бонусів.

У складі "вовків" Нейл виступатиме під восьмим номером.

Минулого сезону Ель-Айнауї провів 26 матчів, у яких забив вісім голів та віддав один асист.

Раніше головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні розповів про старт зборів команди та ситуацію з травмою українця Артема Довбика.