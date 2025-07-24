Італія

Після появи конкуренції в атаці римського клубу майбутнє форварда збірної України опинилося під питанням.

Іспанський Бетіс проявляє інтерес до нападника Роми Артема Довбика. Як повідомляє Tuttomercatoweb, у складі римського клубу наразі зберігається невизначеність щодо подальшого статусу 28-річного українця, що відкриває можливість для потенційного трансферу.

Після нещодавнього підсилення атакувальної лінії конкуренція за місце в основі Роми зросла, і це може змусити українського форварда шукати нові варіанти продовження кар'єри.

Бетіс уважно стежить за ситуацією, однак станом на зараз жодних офіційних пропозицій до італійського клубу не надходило.

Довбик приєднався до Роми після вдалого сезону в Жироні, де став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Зазначимо, що Довбик змінив ігровий номер у Ромі