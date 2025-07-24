Італія

27-річний півзахисник знову покинув Наполі, де з 2019 року так і не зміг закріпитися в основі.

Кальярі офіційно орендував півзахисника Наполі Майкла Фолоруншо. Угода передбачає можливість подальшого викупу контракту 27-річного гравця, який з 2019 року регулярно відправлявся в оренду до різних клубів.

Фолоруншо вже встиг пограти за Реджину, Барі, Порденоне, Верону, а минулий сезон починав у складі Наполі. Взимку він перейшов до Фіорентини на правах оренди, однак флорентійський клуб не скористався опцією викупу.

Новий сезон Серії А Кальярі розпочне домашнім матчем проти Фіорентини 24 серпня. Наполі, чинний чемпіон Італії, днем раніше зустрінеться із Сассуоло.

Нагадаємо, Гріліш прибув до Неаполя — англієць близький до переходу в Наполі.