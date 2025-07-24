Крім "вовків", за гравцем уважно стежить Бетіс.
Марк Берналь, Getty Images
24 липня 2025, 21:31
Півзахисник Барселони Марк Берналь може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництва обох клубів вже провели перші зустрічі щодо можливого трансферу 18-річного іспанця.
Тим не менш, невідомо, йдеться про повноцінний трансфер або річну оренду гравця.
Крім "вовків", у послугах Марка також зацікавлений Бетіс.
Минулого сезону Берналь провів лише три матчі, пропустивши більшу частину кампанії через серйозну травму коліна.
Раніше повідомлялося, що Бетіс націлився на Артема Довбика — українець може залишити Рому цього літа.