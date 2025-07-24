Італія

Крім "вовків", за гравцем уважно стежить Бетіс.

Півзахисник Барселони Марк Берналь може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництва обох клубів вже провели перші зустрічі щодо можливого трансферу 18-річного іспанця.

Тим не менш, невідомо, йдеться про повноцінний трансфер або річну оренду гравця.

Крім "вовків", у послугах Марка також зацікавлений Бетіс.

Минулого сезону Берналь провів лише три матчі, пропустивши більшу частину кампанії через серйозну травму коліна.

Раніше повідомлялося, що Бетіс націлився на Артема Довбика — українець може залишити Рому цього літа.