Італія

Еспозіто може залишити Інтер: список потенційних нових клубів стрімко зростає.

За інформацією з джерел, клуб отримав одразу кілька запитів щодо 23-річного нападника — як із Серії А, так і з-за кордону.

Найбільш активні наразі — Аякс та Удінезе, які звернулися до міланського клубу протягом останніх днів. Водночас неясно, чи готові вони просунутися до конкретних переговорів.

До гравця також проявляють інтерес Фіорентина, Кальярі та Парма. Зокрема, остання вже контактувала з Інтером у зв'язку з перемовинами по захиснику Джованні Леоні, хоча ситуація навколо обох футболістів поки залишається відкритою.

Минулого сезону Еспозіто провів 33 матчі в Серії А у футболці Емполі на правах оренди, відзначившись 8 голами. Така результативність не залишилася поза увагою скаутів.

Поки Інтер оцінює варіанти та не ухвалив остаточного рішення щодо подальшого майбутнього гравця, ключовим трансферним пріоритетом клубу залишається підписання Адемоли Лукмана з Аталанти.