Італія

Захисник увійшов в історію.

Новачок італійського Мілана Первіс Еступіньян висловився після свого переходу в табір "россонері". Цитує 27-річного еквадорця Football Italia.

"Я так радий увійти до історії. Це справді великий крок для мене, дуже великий крок — підписати контракт із таким легендарним клубом.

Звісно, це велика новина для моєї країни, бо там також багато вболівальників Мілану. Я перший еквадорець, який грає за Мілан — це приголомшливо. Я отримав багато повідомлень із привітаннями. Крім того, в Італії і тут, у Мілані, мешкає багато еквадорців. Я пишаюся тим, що став частиною історії.

Я сподіваюся виграти багато титулів, бути щасливим та подарувати радість нашим вболівальникам. З нетерпінням чекаю початку роботи з командою і обіцяю зробити все можливе і працювати щосили, щоб порадувати вболівальників", — заявив Еступіньян.