Італія

Ісмаель Коне принаймні деякий час проведе в чемпіонаті Італії.

Сассуоло перебуває на завершальному етапі оформлення оренди центрального півзахисника Марселя Ісмаеля Коне, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "нероверді" отримають право викупу 23-річного канадця, яке може стати обов'язковим у разі виконання гравцем певних умов. Повноцінний трансфер обійдеться клубу Серії А в 12,5 млн євро.

Марселю дістанеться 10% коштів від потенційного майбутнього продажу Коне. Сассуоло підготував для Ісмаеля контракт за схемою "1+4", тоді як його угоду з Олімпіком розраховано до кінця червня 2029-го.

У липні 2024 року клуб Ліги 1 виклав за канадця 12 млн Вотфорду. Другу частину сезону-2024/25 він провів у Ренні (оренда за 1 млн). За "червоно-чорних" півзахисник відзначився двома голами та одним асистом у 13-ти матчах.

Раніше повідомлялося, що захисник Ренна повернеться до Дженоа.