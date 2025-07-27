Італія

Суварсо зізнався, що поява аргентинця у клубі стала б справжньою казкою, але поки це лише фантазії.

Президент італійського клубу Комо Мірван Суварсо поділився своїми мріями щодо можливого приходу до команди Ліонеля Мессі. У коментарі Marca функціонер зізнався, що перехід аргентинця став би справжнім сном, однак жодних реальних контактів з футболістом чи його представниками не було.

Водночас Суварсо звернув увагу на туристичну привабливість регіону, яка вже стала частиною клубного бренду:

"В Італії є чудові команди та гравці, ми повинні спробувати залучити нового шанувальника. Бренд тут — озеро Комо, і саме на цьому ми зосереджуємося".

Президент також розповів про візит Мессі до міста:

"Мессі та його дружина приїжджають у Комо у відпустку, ми їх не запрошували. Мессі запросила дружина Фабрегаса", — сказав Суварсо.

Раніше повідомлялося, що Шевченко та Платіні можуть об'єднатися заради повалення Чеферіна з поста президента УЄФА.