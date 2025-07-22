Мадридці зможуть повернути вихованця клубу до 2028 року, також збережено 50% від суми перепродажу.
Хакобо Рамон, Getty Images
22 липня 2025, 14:55
Реал Мадрид отримав можливість викупити захисника Хакобо Рамона у Комо за вісім мільйонів євро. Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, відповідна опція діятиме до 2028 року.
Раніше стало відомо, що 20-річний вихованець Реала переходить до італійського клубу за 2,5 мільйона євро без урахування бонусів. Крім того, мадридці зберегли за собою 50% від можливого майбутнього трансферу гравця.
Таким чином, у разі прогресу Рамона в Серії A, Реал матиме як фінансову вигоду, так і реальну можливість повернути гравця у свій склад.
Раніше повідомлялося, що від трансферу до Комо відмовився центрбек Мілана.