Гравця готові відпустити, але за гідну компенсацію.
Себастьяно Еспозіто, Getty Images
28 липня 2025, 09:15
Італійський нападник міланського Інтера Себастьяно Еспозіто цього літа є доволі популярною опцією на трансферному ринку.
За рік до завершення контракту 23-річного виконавця на нього претендують сардинський Кальярі, французький Ланс та амстердамський Аякс.
І зрештою напередодні "змії" повідомили потенційним претендентам на свого футболіста його вартість.
Ідеться про 8 млн євро відступних.
Повідомляється, що Кальярі після цього підготував нову пропозицію та презентує її "зміям" на цьому тижні.
Еспозіто минулий сезон провів у оренді в Емполі, де за 41 матч забив 10 голів та віддав дві гольові передачі.