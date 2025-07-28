Італія

Гравця готові відпустити, але за гідну компенсацію.

Італійський нападник міланського Інтера Себастьяно Еспозіто цього літа є доволі популярною опцією на трансферному ринку.

За рік до завершення контракту 23-річного виконавця на нього претендують сардинський Кальярі, французький Ланс та амстердамський Аякс.

І зрештою напередодні "змії" повідомили потенційним претендентам на свого футболіста його вартість.

Ідеться про 8 млн євро відступних.

Повідомляється, що Кальярі після цього підготував нову пропозицію та презентує її "зміям" на цьому тижні.

Еспозіто минулий сезон провів у оренді в Емполі, де за 41 матч забив 10 голів та віддав дві гольові передачі.