Україна

Футболіст провів мегарезультативний минулий сезон.

Вінгер Брюгге Хрістос Цоліс може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного грека зацікавлені Рома та Болонья.

Цоліс перебрався в Брюгге влітку 2024 року за 6,5 мільйонів євро із Фортуни. Минулого сезону він провів 56 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 14 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Берналь потрапив у сферу інтересів Роми.