Футболіст провів мегарезультативний минулий сезон.
Хрістос Цоліс, Getty Images
24 липня 2025, 22:57
Вінгер Брюгге Хрістос Цоліс може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного грека зацікавлені Рома та Болонья.
Цоліс перебрався в Брюгге влітку 2024 року за 6,5 мільйонів євро із Фортуни. Минулого сезону він провів 56 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 14 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Берналь потрапив у сферу інтересів Роми.