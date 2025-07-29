Італія

В угоді передбачено опцію викупу футболіста.

Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Марселя Ісмаелем Коне.

Орендна угода з 23-річним канадцем розрахована до кінця сезону та передбачає опцію викупу футболіста.

Коне перебрався до Марселя влітку 2024 року, але потім взимку перебрався до Ренна на правах оренди. На його рахунку 22 матчі, два забиті м'ячі та один асист.

Раніше повідомлялося, що Сассуоло придбає нападника Комо.