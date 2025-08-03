Італія

Форвард Наполі готовий змінити команду після розмови з Марко Бароні, попри бажання переїхати за кордон.

Нападник Наполі Джованні Сімеоне близький до переходу в Торіно. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець вже погодив умови особистого контракту з туринським клубом.

Єдиною перешкодою для завершення трансферу залишається домовленість між клубами. Торіно ще має узгодити деталі переходу з Наполі, однак перемовини вже перебувають на фінальній стадії.

Відомо, що Сімеоне мав розмову з головним тренером Торіно Марко Бароні, яка стала ключовою у зміні планів гравця. Хоча спочатку форвард прагнув продовжити кар’єру за межами Італії, Бароні зумів переконати його приєднатися до гранатових.

Нагадаємо, Джованні Сімеоне є сином легендарного аргентинця та наставника Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне.

Раніше стало відомо, що Ваня Мілінкович-Савич приєднався до Наполі.