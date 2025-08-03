Італія

Легендарний італієць висловився про справи в Інтері.

Колишній головний тренер Мілана та збірної Італії Арріго Саккі дав пораду керівництву міланського Інтера. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Ківу знадобляться місяці, щоб донести свої ідеї і налагодити взаємодію з гравцями. У нього є перевага: він добре знає це середовище, адже був там як гравець, і як тренер молодіжної команди.

Зараз найскладніша роль не у Ківу, а у керівництва клубу. Тренеру потрібна підтримка, йому потрібна буде допомога в скрутні моменти. Керівництво також повинно створити команду, яку тренер собі уявляє, вийшовши на ринок і знайшовши гравців, яких наразі не вистачає.

Інтер не повинен робити помилку, ігноруючи прохання тренера, як це роблять багато інших клубів. Ківу прекрасно знає, хто йому потрібен, а хто ні, і директори Інтера зобов'язані задовольнити його запити в рамках фінансових можливостей клубу.

Можливо, спочатку виникнуть деякі труднощі, але це не повинно ставати приводом для сумнівів у роботі тренера. Пам'ятайте, він — лідер команди, у нього є прямий доступ до гравців, і саме йому доручено прищепити команді свій стиль гри, тому до його слів завжди потрібно прислухатися", — заявив Саккі.

Раніше повідомлялося, що Аталанта відхилила чергову пропозицію Інтера щодо Лукмана.