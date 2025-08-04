Італія

Клуби хочуть монополізувати продаж атрибутики, підприємці виступають проти нових умов.

У Мілані назріває конфлікт між вуличними торговцями та керівництвом стадіону Сан-Сіро, що перебуває під спільним управлінням Інтера та Мілана.

Як повідомляє Il Giorno, причиною стали нові умови оренди торговельних точок навколо арени, які фактично забороняють продаж клубної атрибутики неофіційними продавцями.

Попередній контракт із компанією M-I Stadio, що керує стадіоном та прилеглою територією, завершився 31 липня. Нова угода, запропонована продавцям, дозволяє залишитися до 30 червня 2030 року, але лише з правом торгівлі їжею та напоями — без клубної символіки.

Це викликало різке обурення серед підприємців, які роками продавали футболки, шарфи та сувеніри біля арени. Президент консорціуму місцевих операторів заявив, що жодних юридичних підстав для таких обмежень немає, адже територія офіційно ще не передана клубам. Він розкритикував нові правила, назвавши їх несправедливими та шкідливими для малого бізнесу.

Очікується, що Інтер і Мілан хочуть самостійно організувати продаж атрибутики через стаціонарні павільйони. Раніше подібну ідею вже обговорювали з мерією, але тоді вона не знайшла підтримки.

Ситуація залишається напруженою, і її розвиток може вплинути на вигляд фан-зони Сан-Сіро вже в новому сезоні.

Нагадаємо, Інтер готовий заплатити 35 млн євро за Леоні.