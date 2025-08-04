Італійський вінгер упевнений у силі команди перед стартом нового сезону.
Маттео Політано, Getty Images
04 серпня 2025, 12:44
Футболіст Наполі Маттео Політано позитивно оцінив підготовку команди до нового сезону, підкресливши, що неаполітанці готові до повернення в Лігу чемпіонів. Про це він розповів в інтерв'ю для TuttoMercatoWeb.
"Ми знаємо, що маємо правильний склад, щоб конкурувати з ким-небудь. Ми задоволені роботою, яку виконуємо, і складом команди. Тепер ми чекаємо серпня, коли розпочнеться чемпіонат", — заявив Політано.
Минулого сезону 31-річний вінгер провів 37 матчів у Серії А, відзначившись трьома голами та п’ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, Емполі орендує центрального захисника Наполі.