Італія

Італійський вінгер упевнений у силі команди перед стартом нового сезону.

Футболіст Наполі Маттео Політано позитивно оцінив підготовку команди до нового сезону, підкресливши, що неаполітанці готові до повернення в Лігу чемпіонів. Про це він розповів в інтерв'ю для TuttoMercatoWeb.

"Ми знаємо, що маємо правильний склад, щоб конкурувати з ким-небудь. Ми задоволені роботою, яку виконуємо, і складом команди. Тепер ми чекаємо серпня, коли розпочнеться чемпіонат", — заявив Політано.

Минулого сезону 31-річний вінгер провів 37 матчів у Серії А, відзначившись трьома голами та п’ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, Емполі орендує центрального захисника Наполі.