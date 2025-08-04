Італія

Колись Мілан був великим.

Новачок італійського Мілана Лука Модрич заявив, що допоможе "россонері" повернутися в число найкращих клубів Європи. Цитує 39-річного хорвата портал 24sata.hr.

"Я міг би вибрати легший шлях, іншу лігу, де конкуренція не така висока, але це не відповідає моєму характеру. Я завжди вибираю складний шлях, тому я хотів перейти в Мілан. Тут високі очікування, велика конкуренція. Це велика ліга, і тому я тут.

Я розмовляв з Анчелотті, він розповів мені все найкраще про Мілан. Він був тут і в якості гравця, і як тренер. Карло розповів мені все про клуб. Я прийшов у великий клуб, де очікування високі. Мої очікування теж великі. Сподіваюся, я буду на рівні, який потрібен Мілану.

Про ігровий час буду розмовляти з тренером. Я прийшов грати, підтримувати високий рівень, щоб бути готовим до чемпіонату світу в Америці. Це мої амбіції і бажання.

Мені потрібен час, щоб познайомитися з командою і ідеями тренера. Скільки б я не тренувався сам, це не те ж саме, що приїхати сюди і почати підготовку.

Якщо вже мені довелося піти з Реала, я хотів продовжити кар'єру у великому клубі з високими амбіціями. Шкода, що Мілан не грає в Європі, адже це найтитулованіший клуб після Реала. Я б хотів, щоб ми грали в Лізі чемпіонів, але це не було вирішальним фактором. Ситуація така, яка є. У нас одна гра на тиждень, може, це й непогано, тому що у нас буде цілий тиждень на підготовку до матчів.

Я 13 років провів у найвидатнішому клубі світу, а тепер прийшов у клуб, який у минулому був тим, чим Реал є сьогодні. Десь він це втратив. Мілан повинен прагнути повернутися на цей рівень. Моє завдання в цьому сезоні – допомогти всім, чим зможу, і отримати задоволення.

Не можу дочекатися зустрічі з тренером. Я щасливий працювати з Аллегрі, одним з найкращих фахівців світу. Він переможець, і я з нетерпінням чекаю на можливість дізнатися, чого він від мене очікує і де бачить мене на полі", – сказав Модрич.

Раніше повідомлялося, що Інтер та Мілан опинилися в центрі конфлікту з вуличними торговцями біля Сан-Сіро.