Потужна заява французького півзахисника.
Лука Модрич, getty images
26 липня 2025, 10:34
Півзахисник італійського Мілана Юссуф Фофана висловився про новачка команди Луку Модрича. Цитує француза La Gazzetta dello Sport.
"Ми всі готові жертвувати собою заради володаря Золотого м'яча. З нетерпінням чекаємо на можливість потренуватися з ним. Те, що він демонструє такий рівень футболу у своєму віці, надихає та мотивує всіх гравців Мілана.
У такої людини, як Модрич, можна багато чого навчитися, просто спостерігаючи за його грою або спілкуючись з ним за межами поля. Він багато дасть Мілану. В мене немає жодних сумнівів в цьому", — заявив Фофана.
Раніше повідомлялося, що Модрич не допоможе Мілану в товариських матчах проти Арсеналу, Ліверпуля й Перт Глорі.