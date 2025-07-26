Італія

Потужна заява французького півзахисника.

Півзахисник італійського Мілана Юссуф Фофана висловився про новачка команди Луку Модрича. Цитує француза La Gazzetta dello Sport.

"Ми всі готові жертвувати собою заради володаря Золотого м'яча. З нетерпінням чекаємо на можливість потренуватися з ним. Те, що він демонструє такий рівень футболу у своєму віці, надихає та мотивує всіх гравців Мілана.

У такої людини, як Модрич, можна багато чого навчитися, просто спостерігаючи за його грою або спілкуючись з ним за межами поля. Він багато дасть Мілану. В мене немає жодних сумнівів в цьому", — заявив Фофана.

Раніше повідомлялося, що Модрич не допоможе Мілану в товариських матчах проти Арсеналу, Ліверпуля й Перт Глорі.