Джанлука Манчіні та Браян Крістанте залишаться в римському клубі на нових умовах.
Джанлука Манчіні, Getty Images
15 липня 2026, 22:23
Рома домовилася про продовження контрактів із захисником Джанлукою Манчіні та півзахисником Браяном Крістанте. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості, а найближчим часом футболісти підпишуть нові угоди з римським клубом.
Також Романо спростував чутки щодо можливого переходу Манчіні до Інтера. За його словами, міланський клуб ніколи не був близьким до підписання 30-річного центрбека, адже в Ромі він вважається недоторканним гравцем.
У минулому сезоні Джанлука Манчіні зіграв за "вовків" 45 матчів, забив 5 голів та віддав 2 асисти. На рахунку Браяна Крістанте 46 ігор, 2 голи та 2 асисти.