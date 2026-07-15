Італія

Джанлука Манчіні та Браян Крістанте залишаться в римському клубі на нових умовах.

Рома домовилася про продовження контрактів із захисником Джанлукою Манчіні та півзахисником Браяном Крістанте. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості, а найближчим часом футболісти підпишуть нові угоди з римським клубом.

Також Романо спростував чутки щодо можливого переходу Манчіні до Інтера. За його словами, міланський клуб ніколи не був близьким до підписання 30-річного центрбека, адже в Ромі він вважається недоторканним гравцем.

У минулому сезоні Джанлука Манчіні зіграв за "вовків" 45 матчів, забив 5 голів та віддав 2 асисти. На рахунку Браяна Крістанте 46 ігор, 2 голи та 2 асисти.