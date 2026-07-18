Італія

Італійський клуб хоче підписати форварда Сіріуса, який раніше підтверджував контакти з УАФ.

Нападник Сіріуса Роббі Юр може продовжити кар'єру в італійській Серії A.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Дженоа вже розпочала переговори зі шведським клубом щодо трансферу 22-річного шотландця.

Форвард має на своєму рахунку яскравий сезон-2025/26 у складі Сіріуса. У чемпіонаті Швеції він забив 12 голів і віддав дві результативні передачі у 12 матчах, а загалом у нинішній кампанії має 17 забитих м'ячів і три асисти у 17 поєдинках з урахуванням Кубка Швеції.

Юр також може бути відомим українським уболівальникам завдяки інтересу з боку УАФ. На початку року повідомлялося, що нападник, який має українське коріння по лінії дідуся, міг отримати українське громадянство. Пізніше сам футболіст підтвердив, що представники Української асоціації футболу контактували з ним щодо можливого виступу за національну збірну.

Наразі невідомо, наскільки просунулися переговори між Дженоа та Сіріусом, однак інтерес італійського клубу до одного з найрезультативніших форвардів чемпіонату Швеції є предметним.