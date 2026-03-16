22-річний шотландський нападник Сіріуса, який має українське коріння, розповів про інтерес з боку української національної команди.

Нападник шведського Сіріуса та молодіжних збірних Шотландії Роббі Юр підтвердив, що представники збірної України з футболу контактували з ним щодо можливого виступу за національну команду.

22-річний форвард має українське коріння по лінії дідуся, тому може отримати українське громадянство. За словами гравця, раніше вже робилися спроби оформити для нього паспорт, однак наразі він не знає, на якій стадії перебуває цей процес.

"Якщо чесно, зараз я не маю жодного уявлення, що відбувається. Інтерес справді є, і я знаю, що вони зацікавлені в мені. Тепер мені залишається лише чекати й подивитися, що станеться.

За мною стежили в Україні, але я нікуди не поспішаю. Я ще молодий, тому спокійно чекатиму й подивлюся, як усе складеться. Востаннє вони намагалися зробити мені паспорт. Але я знаю не більше, ніж ви", — цитує Юра видання Fotbollskanalen.se.

Футболіст також уточнив, що останній контакт відбувся кілька місяців тому.

"Це було кілька місяців тому. Після цього я більше нічого не чув, тож подивимося, що буде", — зазначив нападник.

Попри інтерес з боку України, Юр вважає малоймовірним, що найближчим часом зможе отримати виклик до національної команди.

"Я не думаю, що це станеться. В України є кілька нападників дуже високого рівня, які виступають у топлігах Європи. Тому я не думаю, що це станеться", — сказав Юр.

Футболіст також зізнався, що поки не замислюється над тим, за яку саме збірну хотів би виступати в майбутньому.

"Наразі я про це не думаю, якщо чесно. Я не вважаю, що зараз мене викличуть до будь-якої з цих національних збірних. Коли настане той день, тоді я подумаю про це серйозніше. А поки що я просто зосереджений на виступах за Сіріус і на тому, щоб допомагати цій команді", — додав форвард.

Юр уже має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні збірна Шотландії з футболу, однак наразі не викликаний до головної команди країни. Він зазначив, що спокійно ставиться до свого міжнародного майбутнього.

"Я був на кількох зборах молодіжної збірної. Я особливо не хвилююся й не переймаюся цим — просто чекаю і дивлюся, що буде. Найважливіше — те, що я роблю тут, у Сіріусі. Думаю, решта вирішиться сама собою", — підсумував Юр.

Роббі Юр є вихованцем Рейнджерс, за резервну команду якого він провів 37 матчів, забив 17 голів та віддав 8 результативних передач. За першу ж команду 22-річний форвард зіграв 3 матчі та забив 1 гол.

Окрім цього, Юр виступав за Андерлехт Ф'ючерс (дубль бельгійського Андерлехта), за який забив 12 голів та віддав 4 асисти у 39 поєдинках.

За шведський Сіріус, який грає у найвищому дивізіоні Швеції, на рахунку Роббі Юра 34 матчі, 15 голів та 4 асисти. У цьому сезоні він встиг зіграти 4 матчі у Кубка Швеції, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі. Портал Transfermarkt наразі оцінює молодого форварда у 2 мільйони євро.