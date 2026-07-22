Італія

Італійський клуб зробив офіційний запит щодо 28-річного центрального захисника Челсі, який другу половину минулого сезону провів в оренді у Вест Гемі.

Рома направила запит щодо трансферу французького захисника Челсі Акселя Дісасі.

Як повідомляє видання Foot Mercato, 28-річний центральний оборонець може остаточно залишити лондонський клуб у поточне трансферне вікно. Керівництво "джаллороссі" вже зв'язалося як із босами "синіх", так і з представниками самого футболіста. Лондонці оцінили гравця у 20 мільйонів євро та включили його до списку виконавців, яких планують продати цього літа.

Нагадаємо, другу половину сезону-2025/26 Дісасі провів у складі Вест Гема на правах оренди. Чинний контракт француза з Челсі розрахований до літа 2029 року, а його ринкова вартість, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Рома працює над підсиленням флангів.