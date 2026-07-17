Італія

Римляни розглядають Моліну та Додо.

Рома продовжує активно працювати над посиленням складу в літнє трансферне вікно. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, одним із головних пріоритетів римського клубу залишається підсилення позиції флангового захисника.



У шорт-листі «джаллороссі» перебувають одразу два футболісти — Науель Моліна з мадридського Атлетіко та Додо з Фіорентини. Обидва гравці відповідають вимогам нового тренерського штабу та розглядаються як потенційні новачки команди. Керівництво Роми вже аналізує можливі умови обох трансферів і найближчим часом планує визначитися, на якому з варіантів зосередить основні зусилля.

За минулий сезон Моліна зіграв 46 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також продовжує виступати на цьому ЧС, дійшовши з Аргентиною до фіналу. Додо зіграв 47 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі в усіх турнірах.