Італія

Мадридці готові відпустити 18-річного аргентинця заради отримання ним більшої ігрової практики.

Фіорентина вийшла на перше місце серед претендентів на оренду вінгера Реала Франко Мастантуоно. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Італійський клуб активно шукає підсилення для флангів атаки та вже провів детальний аналіз гри 18-річного аргентинця. У Фіорентині вважають Мастантуоно перспективним варіантом для посилення команди та сподіваються випередити інших претендентів.

Сам Реал не планує продавати молодого футболіста, однак розглядає можливість його тимчасового відходу. У мадридському клубі хочуть, щоб аргентинець отримав більше ігрового часу, тому готові відпустити його в оренду без права викупу.

Мастантуоно приєднався до Реала з Рівер Плейт минулого року. У сезоні-2025/26 18-річний вінгер провів 35 матчів у складі мадридців, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Окрім Фіорентини, інтерес до футболіста проявляють ще кілька європейських клубів, однак саме представники Серії А наразі мають найкращі позиції у боротьбі за його оренду.