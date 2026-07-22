Мадридський клуб розглядає можливість відпустити 18-річного аргентинського вінгера в оренду без права викупу.
Франко Мастантуоно, Getty Images
22 липня 2026, 13:59
Вінгер мадридського Реала Франко Мастантуоно користується чималим попитом на трансферному ринку.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "вершкові" отримали пропозиції щодо оренди аргентинця від трьох-чотирьох клубів із Ла Ліги та інших європейських чемпіонатів. У Королівському клубі переконані у високому потенціалі гравця, тому про продаж не йдеться. Утім, керівництво цілком відкрите до варіанту з річною орендою без опції викупу, аби футболіст отримав більше ігрової практики.
Нагадаємо, Мастантуоно приєднався до Реала з аргентинського Рівер Плейт минулого року, а вже в серпні йому виповниться 19 років.
У сезоні-2025/26 Франко взяв участь у 35 офіційних матчах у складі мадридців, відзначившись трьома забитими м'ячами та одним асистом.
Раніше повідомлялося, що Родрі хоче перейти до Реала вже цього літа.