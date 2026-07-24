Італія

Новий головний тренер Мілана вирішив призупинити пошук нового клубу для 28-річного еквадорського захисника.

Новий керманич італійського Мілана Рубен Аморім вирішив призупинити процедуру пошуку нового клубу для еквадорського захисника Первіса Еступіньяна.

За інформацією авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо, португальський фахівець прагне особисто оцінити потенціал та можливості 28-річного футболіста під час тренувального процесу, і лише після цього ухвалити остаточне рішення щодо його майбутнього.

Раніше повідомлялося, що зацікавленість у послугах еквадорського оборонця виявляє представник англійської Прем'єр-ліги — бірмінгемська Астон Вілла.

Нагадаємо, у минулому розіграші італійської Серії А "россонері" посіли лише п'яту сходинку у турнірній таблиці. Увостаннє міланський клуб виборював чемпіонський титул у 2022 році.