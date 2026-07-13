Англія

Унаї Емері хоче знову попрацювати з еквадорським захисником, якого добре знає ще за часів Вільярреала.

Астон Вілла розпочала переговори з Міланом щодо можливого трансферу лівого захисника Первіса Еступіньяна. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, бірмінгемський клуб зацікавлений у підписанні 28-річного футболіста, а перемовини між сторонами вже тривають.

Одним із ключових факторів, який може посприяти угоді, є постать головного тренера Астон Вілли Унаї Емері. Іспанський фахівець добре знайомий з еквадорцем ще за спільною роботою у Вільярреалі.

Еступіньян приєднався до Мілана влітку 2025 року, перейшовши з Брайтона за 17 мільйонів євро. Проте вже через рік він може змінити клуб.

У сезоні-2025/26 захисник провів 22 матчі за Мілан у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Наразі сторони продовжують обговорювати можливі умови трансферу.