Італія

Італійський клуб пропонує Челсі 25 мільйонів євро та додаткові бонуси за 27-річного англійського захисника.

Комо направив Челсі покращену офіційну пропозицію щодо трансферу центрального захисника Трево Чалоби. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "синьо-білі" пропонують лондонцям фіксовану суму у розмірі 25 мільйонів євро, а також ще п'ять мільйонів євро у якості бонусів. Умови отримання бонусних виплат є легкодосяжними, що робить підсумкову суму угоди у 30 мільйонів євро практично гарантованою.

Переговори між сторонами тривають. Сам Чалоба зацікавлений у переході до італійської команди. У сезоні-2025/26 27-летний футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами, чотирма жовтими картками та одним вилученням.

Раніше повідомлялося, що Челсі домовився про трансфер Лакруа з Крістал Пелес.