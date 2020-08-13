Лига наций

Football.ua в определенных моментах не согласен с выбором расширенного списка сборной Украины на предстоящие сборы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с расширенным списком из 36 футболистов, которые могут получить вызов в национальную команду на ближайший сбор перед поединками Лиги наций против Швейцарии и Испании, запланированными на сентябрь.

Некоторые кандидатуры, такие как Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Марлос и многие другие, невозможно ставить под сомнение, но есть ряд игроков, которые упорно и безосновательно игнорируются тренерским штабом. В чем причина? Этот вопрос нужно лично задавать самому Андрею Николаевичу. Конечно, на определенных позициях большая конкуренция, но почему в том самом списке мы видим пять голкиперов и всего троих нападающих?

Редакция Football.ua решила напомнить Андрею Шевченко и его тренерскому штабу о футболистах, которые заслуживали получить вызов в сборную Украины, но в конечном итоге оказались даже за пределами рассматриваемых кандидатов (по крайне мере, пока).

Александр Филиппов (нападающий, Десна)

Александр Филиппов стал настоящей сенсацией минувшего сезона украинской Премьер-лиги. Прямиком из низших дивизионов страны 27-летнему форварду удалось ворваться в гонку бомбардиров УПЛ и составить непосредственную конкуренцию Жуниору Мораесу за звание лучшего голеадора чемпионата Украины-2019/20. В 30 матчах УПЛ Филиппов отличился 16-ю забитыми мячами, 3 из которых он записал на свой счет благодаря реализованным пенальти. Как итог, Александр стал вторым в списке бомбардиров УПЛ и вскоре выступит с Десной в квалификационном раунде Лиги Европы.

Но несмотря на свой прогресс и регулярные заявления о желании получить дебютный вызов в сборную, при чем вполне небезосновательные, Филиппов продолжает игнорироваться Андреем Шевченко. Возможно, это происходит из-за возраста, ведь наигрывать того же 20-летнего Владислава Супрягу, который раскрылся в 2020 году, выглядит более предпочтительным решением, но мы вернемся к позиции голкипера. В расширенный список попали пять вратарей, среди которых уже неосновной в Динамо Денис Бойко, при этом центральных форвардов всего трое(Роман Яремчук, Жуниор Мораес и Владислав Супряга). Настолько мало у нас нападающих в стране?

По всей видимости, техничный Александр Филиппов заработает вызов в сборную Украины только в случае успешных выступлений на европейской арене в составе Десны, поскольку сейчас его попросту не замечают. К огромному сожалению...

Богдан Леднев (атакующий полузащитник, Динамо Киев)

Богдан Леднев минувший сезон провел в аренде в луганской Заре, где ему удалось заявить о себе и вернуться в киевское Динамо. 11 голов и 3 результативных передачи в 26 поединках украинской Премьер-лиги — весьма неплохой статистический показатель для атакующего полузащитника, но и Богдан оказался вне расширенного списка сборной Украины.

Андрей Шевченко предпочел включить в ряд кандидатов на вызов в национальную команду другого талантливого представителя Динамо — Николая Шапаренко, который в прошлом сезоне не получал большого количества игрового времени от экс-наставника киевлян Алексея Михайличенко, а если и получал, то использовался гораздо ниже в центральной зоне полузащиты, где он играть не привык.

Также в расширенном списке оказался Виктор Коваленко из Шахтера, который появлялся на поле гораздо чаще, чем Шапаренко, но и его результативные действия в УПЛ ограничились единственным голом. Да, Коваленко знает всю "кухню" сборной Украины изнутри и способен сыграть глубже в полузащите, а Шапаренко еще предстоит раскрыть свой потенциал, но неужели на данном этапе Леднев заслуживает места в национальной команде меньше?

Богдан Михайличенко (левый защитник, Андерлехт)

Заря совершила очень успешный трансфер, когда прошлым летом согласилась отпустить Александра Караваева в Динамо, а взамен попросила молодого Богдана Михайличенко. 23-летний левый защитник сходу вписался в схему игры Виктора Скрипника, неоднократно признавался лучшим футболистом тура в УПЛ, и уже в это летнее трансферное окно он перебрался в бельгийский Андерлехт на повышение.

В отличие от Филиппова и Леднева, понять решение Шевченко повременить с вызовом Михайличенко можно. Трудно отрицать факт того, что позиция левого защитник в сборной Украины на данный момент является одной из лучших и конкурентоспособных. Виталий Миколенко в Динамо и Эдуард Соболь в Брюгге провели отличный сезон в индивидуальном плане. Да и Николай Матвиенко, также попавший в расширенный список, способен закрыть левый фланг обороны в случае необходимости.

Богдан Михайличенко в один прекрасный момент несомненно получит вызов в сборную Украины, если, конечно, продолжит свой прогресс, но уже в первенстве Бельгии.

Евгений Чеберко (центральный защитник, ЛАСК)

Еще один футболист луганской Зари, который зарекомендовал себя в минувшем сезоне и перебрался в Европу. В следующей кампании Евгений Чеберко будет выступать за австрийский ЛАСК, однако своего дебюта за первую команду сборной Украины ему придется подождать.

Тренерский штаб национальной команды среди центральных защитников решил предоставить шанс Сергею Кривцову, Николаю Матвиенко, Валерию Бондарю, Никите Бурде, Артему Шабанову, Денису Попову и Игорю Пластуну. Уровень конкуренции действительно большой, и это главная причина, почему 22-летнего центрбека пока не рассматривают.

Денис Фаворов (правый/левый защитник, Заря)

Денису Фаворову не удалось договориться о финансовых условиях нового контракта с Десной, поэтому он был вынужден отправиться за новым вызовом, которым с предстоящего сезона станет луганская Заря. 29-летний украинец являлся ключевой фигурой для команды Александра Рябоконя, которая в итоге заняла четвертое место в турнирной таблице УПЛ, при этом до заключительных туров боролась даже за "серебро", и пробилась в квалификационный раунд Лиги Европы.

Тем не менее, Фаворову места в расширенном списке сборной Украины также не нашлось. Понятно, что слева в обороне у "желто-синих" крайне большая конкуренция, о чем мы говорили выше, но правая бровка вызывает вопросы. Да, свой заслуженный шанс получил Александр Тымчик, но вот Александр Караваев провел весьма посредственную кампанию в Динамо и получил доверие от тренерского штаба сборной только за впечатляющую игру во время отбора на Евро-2020. Болбат — универсальный игрок, но преимущественно оставался вне стартового состава Шахтера.

Помимо Дениса Фаворова, в вопросе усиления правого фланге защиты сборной Украины также напрашивается Ефим Конопля, но пока Андрей Шевченко частично готов идти на эксперименты, по-прежнему делая ставку на Караваева и Болбата и рассматривая в перспективе Тымчика.

Позиция голкипера. Дмитрий Резник (Ворскла) и многие другие

Дмитрий Резник участвовал на чемпионате мира в прошлом году, который стал триумфальным для юношеской сборной Украины, однако гораздо больше славы досталось Андрею Лунину, права на которого сейчас принадлежат мадридскому Реалу.

Несмотря на это, Резник вместе с Ворсклой вышел в финал Кубка Украины-2019/20 и провел в минувшем сезоне 18 матчей во всех турнирах, 6 из которых отыграл на ноль и пропустил в общей сложности 21 гол. В расширенном списке сборной 21-летний голкипер также отсутствует, однако есть Денис Бойко, потерявший место в основном составе Динамо в прошлом сезоне (17 матчей, 21 пропущенный гол и 5 "сухих" матчей).

Кроме того, можно бы было предоставить шанс Богдану Сарнавскому или Никите Шевченко, но первому, наверное, помешали посредственные результаты ПФК Львов, а второму — недавняя травма. Евгения Паста из Десны также проигнорировали, несмотря на неплохие статистические показатели минувшего сезона (31 матч, 32 пропущенных гола и 11 "сухих" матчей).

Владлен Юрченко (атакующий полузащитник, Заря)

Юрченко перешел в Зарю прошлым летом с назначением Виктора Скрипника на пост главного тренера и стал ключевым игроком луганского клуба. В целом, ситуация с Владленом во многом схожа с тем, что мы писали по поводу Богдана Леднева. В сезоне-2019/20 украинский полузащитник провел во всех турнирах 35 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач, но этого оказалось недостаточно для попадания в расширенный список сборной.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что выбор кандидатов ближе к сборам перед Лигой наций, начало которых запланировано на 26 августа, может измениться, а список существенно сократиться. Главными причинами потенциальных корректировок называют непредсказуемую ситуацию с COVID-19 (того же Дмитрия Иванисеню не рассматривали из-за положительного теста), а также предстоящий старт некоторых европейских чемпионатов.

Как считаете, увидим ли мы вскоре кого-то из вышеприведенного списка в сборной Украины, или же тренерский штаб продолжит работать с исполнителями, которые вывели нашу команду на Евро-2020? Ответ на этот вопрос предоставит только время, но одно понятно точно — получить вызов в сборную гораздо легче, если ты выступаешь за Динамо или Шахтер.

Никита Евтушенко, Football.ua