Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию пресс-конференции с участием тренера сборной.

Сборная Украины готовится к старту в рамках Лиги наций домашним матчем со Швейцарией.

Накануне встречи главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко встретится с представителями прессы и расскажет о ситуации в команде и подготовке к матчу. Пресс-конференция с участием наставника начнется в 18:30 по киевскому времени.



Матч Украина – Швейцария состоится во Львове в четверг, 3 сентября, и начнется в 21:45.