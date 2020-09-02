Лига наций

У полузащитника Николая Шапаренко незначительная травма.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании.

"Команду покинул Шапаренко, – сказал главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции. – У него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с врачами и решили его поберечь".

Ранее тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил высокий уровень команды Андрея Шевченко.

Матч Украина — Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.