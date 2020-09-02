Лига наций

Тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал мнение об украинской команде.

Владимир Петкович рассказал о подготовке сборной Швейцарии к поединку против Украины в Лиге Наций.

"Честно говоря, я с опасениями ждал этого сбора, поскольку игроки сборной находились в различных физических кондициях, – сказал тренер сборной Швейцарии на предматчевой пресс-конференции. – Однако ребята меня успокоили — они готовы играть и тренироваться на 100 процентов. Думаю, что сопернику немного легче, так как украинцы имели больше времени на подготовку".

"Я считаю, что Украина демонстрирует футбол европейского уровня, и она доказала это в отборочном турнире Евро-2020 и Лиге наций-2018/19. Мои комплименты Андрею Шевченко".

В 18:30 начнется предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреяч Шевченко.

Матч Украина — Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.