Лига наций

Защитник сборной Украины Сергей Болбат рассказал о подготовке команды к матчу против Швейцарии в Лиге наций.

Сергей Болбат прокомментировал слова Андрея Шевченко о том, что защитник Шахтера был лучшим на первом этапе сборов национальной команды и рассказал о том, как сборная готовилась после переезда из Харькова во Львов.

"Приятно, что главный тренер меня выделил, но не ожидал, – цитирует Болбата официальный сайт УАФ. – Застали врасплох, но в любом случае приятно".

"Сейчас все игроки пребывают в тонусе после матчей чемпионатов, еврокубков. В этом плане все в порядке. Мы сфокусированы и сконцентрированы на матче со Швейцарией, отрабатывали тактику на эту игру. Надеемся на победу сделаем все для этого".

В 18:30 начнется предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреяч Шевченко.

Матч Украина — Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.