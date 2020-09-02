Лига наций

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о готовности к матчу Лиги наций против Украины.

Полузащитник сборной Швейцарии и Арсенала Гранит Джака оценил будущего соперника своей команды.

"Моя новая роль капитана? – сказал Джака на предматчевой пресс-конференции. – Откровенно говоря, капитанская повязка для меня не так важна, как успехи команды. Я выхожу на поле не как капитан, а как футболист, который должен выполнять указания тренера и приносить пользу команде".

"Думаю, что игра будет интересной. У сборной Украины крепкий состав, эта команда сильна, прежде всего, своими коллективными действиями. Поэтому кого-то выделять особо я бы не стал".

Ранее тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил высокий уровень команды Андрея Шевченко.

В 18:30 начнется предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреяч Шевченко.

Матч Украина — Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.