Лига наций

Форвард продолжает приближаться к рекорду Шевченко.

Сборная Украины проводит домашний матч против Швейцарии в стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций.

На 14-й минуте счет в поединке открыл нападающий украинской команды Андрей Ярмоленко, который добил мяч в ворота эффектным ударом пяткой. Для форварда Вест Хэма этот гол стал 38-м в футболке национальной команды.

В списке лучших бомбардиров в истории сборной Украины Ярмоленко отстает лишь нынешнего главного тренера Андрея Шевченко, на счету у которого 48 голов.

После первого тайма счет в матче Украина – Швейцария 1:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.