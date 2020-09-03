Форвард продолжает приближаться к рекорду Шевченко.
Андрей Ярмоленко, УАФ
03 сентября 2020, 22:46
Сборная Украины проводит домашний матч против Швейцарии в стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций.
На 14-й минуте счет в поединке открыл нападающий украинской команды Андрей Ярмоленко, который добил мяч в ворота эффектным ударом пяткой. Для форварда Вест Хэма этот гол стал 38-м в футболке национальной команды.
В списке лучших бомбардиров в истории сборной Украины Ярмоленко отстает лишь нынешнего главного тренера Андрея Шевченко, на счету у которого 48 голов.
После первого тайма счет в матче Украина – Швейцария 1:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.