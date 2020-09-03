Лига наций

В стартовом составе "сине-желтых" выйдут два дебютанта.

Сборная Украины начинает очередной розыгрыш Лиги наций домашним поединком со Швейцарией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил предоставить место в стартовом составе команды защитникам Александру Тымчику и Богдану Михайличенко. Для обоих футболистов этот матч станет дебютным в футболке национальной команды.

В прошлом сезоне Тымчик и Михайличенко выступали вместе в составе Зари, но в новом сезоне присоединились соответственно к Динамо и Андерлехту.

Матч Украина – Швейцария состоится на Арене-Львов 3 сентября и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.