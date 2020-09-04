U-21

Судейская бригада во главе с Николаем Балакиным обслужит матч Босния и Герцеговина (U-21) — Уэльс (U-21).

Матч отборочного турнира Евро-2021 среди молодежных команд судейский комитет УЕФА доверил украинской бригаде арбитров во главе с Николаем Балакиным — сообщил официальный сайт УАФ.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Обязанности четвертого арбитра исполнит Александр Дердо.

Матч Босния и Герцеговина (U-21) — Уэльс (U-21) состоится в пятницу, 4 сентября, в Зенице. Начало в 17:30 по киевскому времени.

Также сегодня, в 19:00 по киевскому времени молодежная сборная Украины сыграет в Ольборге против сверстников из Дании.