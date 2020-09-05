Лига наций

Судейская бригада во главе с Сергеем Бойко будет работать на матче Лиги наций Албания — Литва.

Матч второго тура Лиги наций судейский комитет УЕФА доверил бригаде арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко – сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Помогать ему будут линейные арбитры Владимир Володин и Сергей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра исполнит Евгений Арановский.

Ранее эта бригада работала на матче Лиги наций Казахстан — Андорра.

Матч Албания — Литва состоится в понедельник, 7 сентября, в Тиране. Начало в 21:45 по киевскому времени.