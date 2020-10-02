Джоель Абу Ханна усилит свою национальную команду.
Фото ФК Заря
02 октября 2020, 16:45
Защитник Зари Джоель Абу Ханна попал в список оглашенного состава национальной сборной Израиля — сообщил официальный сайт луганского клуба.
В рамках октябрьской международной паузы сборная Израиля проведет три матча.
Восьмого октября команда на выезде сыграет со сборной Шотландии в плей-офф отборочного турнира Евро-2020.
Затем в турнире Лиги наций встретится 11 октября дома с Чехией, а еще через три дня на выезде сразится со Словакией.
На данный момент в послужном списке 22-летнего защитника еще нет матчей за национальную команду.