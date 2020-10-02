Лига наций

Джоель Абу Ханна усилит свою национальную команду.

Защитник Зари Джоель Абу Ханна попал в список оглашенного состава национальной сборной Израиля — сообщил официальный сайт луганского клуба.

В рамках октябрьской международной паузы сборная Израиля проведет три матча.

Восьмого октября команда на выезде сыграет со сборной Шотландии в плей-офф отборочного турнира Евро-2020.

Затем в турнире Лиги наций встретится 11 октября дома с Чехией, а еще через три дня на выезде сразится со Словакией.

На данный момент в послужном списке 22-летнего защитника еще нет матчей за национальную команду.